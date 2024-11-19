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Niğde'de Kaybolan Belaruslu Dağcılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'de Kaybolan Belaruslu Dağcılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki dağcı kardeş için arama çalışmaları yarın hava ve karadan sürdürülecek. Kayıp dağcılar için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu kardeş 2 kadın dağcıyı bulmak için başlatılan arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu iki kardeş Mariao ve Valentino Ivankova Cumartesi günü Aladağlar Emli Vadisi'nden zirve tırmanışı yapmak için yürüyüşe geçti. Daha sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı bölgeyi havadan tararken Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığında ise kriz masası oluşturuldu. Havanın kararmasıyla kayıp dağcılar için başlatılan arama çalışmaları, yarın sabah havadan ve karadan devam edeceği bildirildi.

Valilikten açıklama

Niğde Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Kasım 2024 tarihinde Belarus Konsolosluğu tarafından Valiliğimize telefon ile verilen bilgide, Mariao Ivankova ve Valentino Ivankova isimli Belarus vatandaşı iki kişinin 15 Kasım 2024 tarihinde Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım 2024 tarihinde geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde adı geçen şahısların Aladağlar Sokullupınar mevkiinden Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettikleri tespit edilmiştir. Şahısları bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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