Niğde'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Niğde'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Güncelleme:
Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada R.A. (27) ve C.Ö. (24) tüfekle vurularak yaralandı. R.A.'nın hayati tehlikesi bulunuyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada taraflardan birisinin tüfekle ateş etmesi sonucu R.A. (27) ile C.Ö. (24) yaralandı. Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - NİĞDE

