Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak 21 bin 780 makaron, bir tabanca ve sahte çek ele geçirildi.
IHAAW172030-ASA/22-09-2025
- Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
(Fotoğraflı)
Sema Tekeli
NİĞDE (İHA) - Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 21 bin 780 adet dolu makaron, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 fişek ve 1 sahte çek ele geçirildi.
Ekipler tarafından ele geçirilen materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
(EK-Y)
22.09.2025 17: 21: 48 TSI
NNNN - KAYSERİ