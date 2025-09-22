Haberler

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak 21 bin 780 makaron, bir tabanca ve sahte çek ele geçirildi.

IHAAW172030-ASA/22-09-2025

- Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

(Fotoğraflı)

Sema Tekeli

NİĞDE (İHA) - Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 21 bin 780 adet dolu makaron, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 fişek ve 1 sahte çek ele geçirildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

(EK-Y)

22.09.2025 17: 21: 48 TSI

NNNN - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı

Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.