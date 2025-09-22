IHAAW172030-ASA/22-09-2025

- Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

NİĞDE (İHA) - Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 21 bin 780 adet dolu makaron, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 fişek ve 1 sahte çek ele geçirildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

