Haberler

Niğde'de kaçak tütün ve alkol operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Niğde'de kaçak tütün ve alkol operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların aracında 75000 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, yakalanan şahısların aracında yapılan aramalarda 75000 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama