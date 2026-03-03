Niğde'de kaçak tütün ve alkol operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların aracında 75000 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 50 litre etil alkol ele geçirildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda, yakalanan şahısların aracında yapılan aramalarda 75000 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 50 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı