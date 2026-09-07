Niğde'de Otoyolda Kaçak Sigara Operasyonu
Niğde'de jandarma ekiplerinin Ankara-Niğde Otoyolu'nda gerçekleştirdiği yol kontrolünde bir araçta 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde'de jandarma ekiplerince Ankara-Niğde Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara-Niğde Otoyolu Niğde Alın Gişeleri mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada; 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı