6. kattan düşen çocuğun hayatını güvenlik filesi kurtardı

Yürekleri ağza getiren kazanın adresi Niğde oldu. Ailesi ile birlikte Atabek İş Merkezi'nin 6. katında bulunan çocuk, oyun oynarken ailenin bir anlık dalgınlığının ardından apartman boşluğuna düştü. İş merkezinin her bir katına çekilen güvenlik ağı sayesinde zemine düşmekten kurtulan çocuk, düştüğü fileden iş merkezinin temizlik görevlisi tarafından çıkarıldı. Kaza anı ise anbean kayıtlara geçti.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında çekilen file sayesinde ölümcül bir kazanın önüne geçildi. Tedbirlerin hayati önem taşıdığı bir kez daha gözler önüne serildi.

DEMİRİN ÜSTÜNDEN ATLAYARAK ÇOCUĞU KURTARDI

Çocuğu düştüğü fileden kurtaran görevli Vahit Akgül, "Çocuk atlamış aşağıya düşmüş. Ben de temizlik yapıyordum, burada temizlik görevlisiyim. Annesi çağırdı, babası da geziyordu ortada. Ben de geldim demirin üstünden atladım, çocuğu oradan aldım annesine verdim. Olay 6'ncı katta oldu. File sistemi olmasaydı çocuk hayatını kaybedebilirdi, o yüzden filelerin ne kadar olduğunu söylemek isterim" dedi.

Yaşanan olay, ev ve iş yerlerinde uygulanması gereken güvenlik önlemlerinin kazaları önleyici rolünü göstermiş oldu.

"ALINAN ÖNLEMLERLE ZARARDAN KORUNMUŞ OLURUZ"

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Aksan yaptığı açıklamada uygulanması zorunlu olan İSG yönetmeliklerinin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyerek, "Bugünkü kazada gördüğümüz gibi ailemizin dikkatsizliğinden dolayı küçük bir çocuğun güvenlik ağına düştüğünü görüyoruz.

Buradaki en önemli şeylerden biri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2013 yılında da Yapı İşleri Yönetmeliği ve Bina Eklentileri Yönetmeliği çıkmıştı. Bu yönetmelikte de sahan boşluklarında, merdiven boşluklarında, cephe boşluklarında güvenlik ağlarının olması gerekliliği var. 6331 sayılı kanun, işverenlere ve mülk sahiplerine toplu koruma önlemlerinin hepsinin alınması zorunlu kılar. Bu önlemler alındığı takdirde üzücü olaylardan, maddi ve manevi zarardan korunmuş oluruz" şeklinde konuştu.