Üye Girişi
Haberler

Niğde'de İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde gerçekleştirilen incelemede, kayıp başvurusu yapılan R.Ö. ve H.Y. isimli iki kişinin ölü bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Niğde'de bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde bir dairede 1'i kadın 2 kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen H.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, iki kişinin Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bulunan bir evde olduklarını belirledi. Eve giren ekipler tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan R.Ö. ve H.Y.'nin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cesedi, işlemlerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.Ö. ve H.Y'nin öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekiplerin soruşturması devam ediyor.

Niğde'de İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa
Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler

Polisle kalabalık arasında arbede çıktı

 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

Kayyum kararının ardından harekete geçtiler! 414 belediye başkanına çağrı

 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
44 il için alarm! İstanbul'da deniz ulaşımı durma noktasına geldi, uçaklar inemiyor

İstanbul'da deniz ulaşımı durma noktasına geldi, uçaklar inemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.