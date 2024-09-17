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Niğde'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı, Yaralanan Yok

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Niğde Merkez Eski Sanayi yolu üzerinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza şans eseri yaralanmadan atlatıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, trafik kısa süre aksadı.

Niğde'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Niğde Merkez Eski Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. İlhanlı Mahallesi'ni Eski Sanayi Yolu'na bağlayan alt geçitten çıkan araçların sık sık kazaya neden olduğu yolda bu kez şehir içi halk otobüsü ile otomobil çapıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken trafik kısa süreliğine aksarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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