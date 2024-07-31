Niğde'de göle giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde göle giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyünde bulunan Karagöl'de meydana geldi. Serinlemek için Karagöl'e giren Ali Kuzu'nun suda boğulduğunu fark eden arkadaşları ve çevredekiler Kuzu'yu gölden çıkararak, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali Kuzu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE