Niğde'de otobüste fenalaşan öğrenciyi şoför acile yetiştirdi! O anlar kamerada

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Niğde'de seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşarak yere yığılan kız öğrenci, otobüs şoförünün hızlı müdahalesi sayesinde hastanenin acil servisine ulaştırılırken, o anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, okul çıkışında öğrencileri alarak çarşı istikametine seyreden halk otobüsünde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kız öğrenci, yolculuk sırasında aniden fenalaşarak otobüsün zeminine yığıldı. Durumu fark eden diğer öğrenciler, yaşadıkları panikle şoför Kadir Çamur'a haber verdi. Otobüste bulunan diğer öğrencilerin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Çamur, aracı güvenli bir noktada durdurarak öğrencinin durumunu kontrol etti.

GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRDİ, OTOBÜSÜ ACİL SERVİSE SÜRDÜ

Öğrencinin rahatsızlandığını öğrenen Çamur, otobüsü yol kenarında uygun bir noktaya çekerek öğrencinin durumunu kontrol etti. Diğer yolculardan fenalaşan öğrencinin etrafını açmalarını isteyen Çamur, hastanenin yakın mesafede olduğunu fark edince zaman kaybetmeden harekete geçti. Otobüsteki yolcuları indirmeden güzergahını değiştiren Çamur, aracı doğrudan hastanenin acil servisine sürdü. Hastaneye ulaşılmasıyla birlikte sağlık ekipleri otobüse sedyeyle gelerek rahatsızlanan öğrenciyi teslim aldı.

ŞOFÖR ÇAMUR: BEN DE BİRAZ KORKTUM

Olay anında yaşadıklarını anlatan halk otobüsü şoförü Kadir Çamur, "Çocukları aldıktan sonra çarşı istikametine dönmüştüm. Bir arkadaşlarının fenalaştığını söylediler. Çocuklar da biraz korkmuştu. Hemen aracı müsait bir yere çekerek durdum ve öğrencinin durumuna baktım. Hastanenin yakın olduğunu bildiğim için vakit kaybetmeden acil servise doğru hareket ettim. Ben de biraz korktum. Çocuklara arkadaşlarının etrafını açmalarını, rahat nefes alabilmesi için yardımcı olmalarını söyledim. Ardından hiç vakit kaybetmeden otobüsü hastanenin aciline sürdüm" dedi.

Otobüste yaşanan panik ve şoförün öğrenciyi hastaneye yetiştirmek için gösterdiği çaba, aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı