Niğde'de Eş Zamanlı Operasyon: 9 Zanlı Gözaltına Alındı

Niğde'de aranan şahıslara yönelik operasyon: 9 gözaltı

NİĞDE - Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Niğde'de arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.A., 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan V.D., 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Ö., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.C. ve yine aynı süre cezası bulunan A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ayrıca ifadeye yönelik arama kararı bulunan D.A., O.T. ve O.A. da yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.