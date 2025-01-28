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Niğde'de Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme Faaliyetleri Devam Ediyor

Niğde'de Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme Faaliyetleri Devam Ediyor
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık, mal varlığına karşı suçlar ve sahtecilik konularında bilgilendiriyor. Yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla insanlarda güvensizlik ve suç korkusunun azaltılması hedefleniyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri sürüyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve parada sahtecilik konularında bilgilendirildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; toplumda güvensizlik kaygısının ve suç korkusunun ortadan kaldırılması, vatandaşların değişik suç türlerine karşı alabilecekleri önlemlere yönelik emniyet güçlerinin yaptığı bilinçlendirme faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada; iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve parada sahtecilik konularında pazar alış verişi yapan 60 vatandaşa, tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları ayrıca polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin kati surette para talep etmeyeceği hususunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapılarak broşür dağıtıldığı belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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