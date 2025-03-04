Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki

Trump'ın savaşın seyrini değiştiren hamlesine Rusya'dan ilk tepki

Niğde'de Doktora Bıçaklı Saldırı

Niğde'de Doktora Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Devlet Hastanesi'nde, beyin cerrahisi uzmanı Dr. Burak Yürük, daha önce ameliyat ettiği hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası doktor hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan hastanın gözaltına alındığı öğrenildi.

Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan doktor, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Devlet Hastanesi'nin poliklinikler bölümünde meydana gelen olayda; Beyin Cerrahisi Servisi'nde görevli Dr. Burak Yürük, henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce ameliyat ettiği hastası T.S. (62) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yürük, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Doktor Yürük, hastanede tedavi alınırken, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S.'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ramazanda oruç tutan çalışana yemek ücreti ödenir mi?
img

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
img

Galatasaray'a servet kazandıran yıldızı kapının önüne koydular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı

Özel'in rozet taktığı vekil daha şimdiden partiyi karıştırdı
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.