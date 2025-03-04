Niğde'de Doktora Bıçaklı Saldırı

Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan doktor, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Devlet Hastanesi'nin poliklinikler bölümünde meydana gelen olayda; Beyin Cerrahisi Servisi'nde görevli Dr. Burak Yürük, henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce ameliyat ettiği hastası T.S. (62) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yürük, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Doktor Yürük, hastanede tedavi alınırken, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S.'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE