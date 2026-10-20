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Niğde'de çırağını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı

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Niğde'de çırağını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı
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Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi, adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Darp iddialarını reddeden işletme sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işletme sahibi, yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağı Yusuf Eymen D.'nin iş yerinde darp edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan berber S.G., yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Güçlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'de faaliyet gösteren bir berber dükkanında meydana gelen olayda iddiaya göre, Yusuf Eymen D. (15) ve bir başka çırak, iş yeri sahibi tarafından üst kata çağrılarak demir sopa ve süpürge sapıyla darp edildi. Darp edildikten sonra temizlik yapmaya zorlandığını öne süren Yusuf Eymen D.'nin ailesi, darp raporu alarak işletme sahibinden şikayetçi oldu.

İddiaları reddetmişti

Berber S.G. ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki darp iddialarını reddederek suçlamaların asılsız olduğunu savunmuş, hukuki mücadele başlatacağını belirtmişti. Yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklanan S.G. hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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