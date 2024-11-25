Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi bir konuda öve öve bitiremedi
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Niğde'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Niğde'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde bir dairede ölü bulunan Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın cinayet zanlıları olarak komşuları S.H. ve F.H. tutuklandı. Olayla ilgili arama çalışmalarında cinayet aletleri bulundu.

NİĞDE (İHA) – Niğde'nin Bor İlçesindeki bir dairede ölü bulunan ve cinayete uğrayan gittikleri belirlenen Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın cinayet zanlıları olarak gözaltına alınan ve komşusu oldukları öğrenilen karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan otomobil tamircisi Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın'ın (48) başlatılan arama çalışmalarının ardından Bor ilçesindeki Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bulunan bir evde oldukları belirlenmiş, eve giren ekipler Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı ölü bir şekilde bulmuştu. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulmasının ardından olayla ilgili Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Büro personeli ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen müşterek çalışmada cinayet şüphelileri S.H. ve eşi F.H., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yer gösterme işlemi sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkıdan bozma silah, 2 adet bıçak ve 1 adet kelepçe, gömülü vaziyette ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen cinayet şüphelileri Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan sorgulamanın ardından, tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Evli oldukları ve olayın gerçekleştiği apartmanda yaşadıkları öğrenilen F.H. ve S.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı
img

Ukrayna'nın füze saldırısında Rus general ve 500 Kuzey Kore askeri öldü
img

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi ne zaman, nerede çekildi? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.