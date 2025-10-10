Niğde'de Aranan 3 Kişi Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişi yakalandı.

Yapılan araştırmalar neticesinde; kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan 1 şahıs olmak üzere, toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - NİĞDE