Niğde'de Araç Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay; Niğde'nin Altunhisar ilçesi Zindan Vadisi Topalak Kaya mevkisinde meydana geldi. Çiftlik ilçesinden Altunhisar ilçesi istikametine seyir halinde olan Canip A.'nın (46) sürücüsü olduğu 51 HP 945 plakalı takla attı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Canip A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE