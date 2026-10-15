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Niğde'de apartmanın 6'ncı katından düşen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

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Niğde'de apartmanın 6'ncı katından düşen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
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Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki daireden henüz belirlenemeyen nedenle düşen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken adamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Niğde'de bir apartmanın 6'ncı katından düşen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. İ.Ç. (55), oturduğu apartmanın 6'ıncı katındaki daireden henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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