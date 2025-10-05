Haberler

Niğde'de Ahır Yangınında 170 Koyun Telef Oldu

Niğde'de Ahır Yangınında 170 Koyun Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 170 koyun hayatını kaybetti. Yangın sonrası itfaiye ekipleri müdahalede bulundu, ahır sahibi Ali Kaçmaz büyük zarar gördüğünü belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir ahırda çıkan yangında 170 koyun telef oldu.

Olay, Seslikaya mevkiinde Ali Kaçmaz'a ait ahırda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm ahırı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ancak 200'e yakın küçükbaş hayvandan 170'inin yanarak telef olduğu, saman balyalarının da zarar gördüğü belirlendi.

Ahır sahibi Ali Kaçmaz, "Öğle saatlerinde şeker fabrikasına yem almaya gitmiştim. Döndüğümde ahır tamamen yanmıştı. İçeride 200 civarında hayvanım vardı, büyük kısmını kaybettik" ifadelerine yer verdi.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım

Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.