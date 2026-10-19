Niğde'de 9 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Niğde'de 9 katlı binanın en üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 9. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı