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Niğde'de narkotikle mücadele kapsamında 431 kişi bilgilendirildi

Niğde'de narkotikle mücadele kapsamında 431 kişi bilgilendirildi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, çeşitli projeler kapsamında 11 etkinlikte 431 vatandaşa uyuşturucu madde zararları ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve bağımlılığın önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Önleyici faaliyetler kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projelerine yönelik kent genelinde 11 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve şüpheli durumlarda yapılması gerekenler konusunda toplam 431 vatandaşa bilgi verildi.

Çalışmalar sırasında katılımcılara bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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