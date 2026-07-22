Niğde'de narkotikle mücadele kapsamında 431 kişi bilgilendirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve bağımlılığın önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Önleyici faaliyetler kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projelerine yönelik kent genelinde 11 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve şüpheli durumlarda yapılması gerekenler konusunda toplam 431 vatandaşa bilgi verildi.

Çalışmalar sırasında katılımcılara bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı