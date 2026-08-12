Niğde'de 15 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron ve Etil Alkol Ele Geçirildi

Niğde'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 7 milyon 500 bin adet makaron ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün, tütün mamulleri ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 7 milyon 500 bin adet makaron ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı