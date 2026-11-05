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Niğde Çamardı'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde Çamardı-Pozantı karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı-Pozantı karayolunun Beyazkışlakçı köyü mevkisinde S.D. (54) idaresindeki 01 BDK 910 plakalı araç, karşı yönden gelen A.K. (67) yönetimindeki 55 H 4858 plakalı araçla çarpıştı. Kazada İ.K. (72) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlarda bulunan E.D., F.D. ve R.K. yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen 5 yaralı, Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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