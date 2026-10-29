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Niğde-Bor çevre yolunda kamyonet tıra arkadan çarptı, 1 kişi ağır yaralandı

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Niğde-Bor çevre yolunda kamyonet tıra arkadan çarptı, 1 kişi ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Niğde-Bor çevre yolunda kamyonet tıra arkadan çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
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Niğde-Bor çevre yolu Sazlıca Kavşağı istikametinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kamyonette sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Niğde-Bor çevre yolu üzerinde, Sazlıca Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (21) idaresindeki 51 AEU 282 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden M.E.S. (26) yönetimindeki 50 AV 861 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü H.Ç., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.Ç., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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