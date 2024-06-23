Niğde Aladağlar'da Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Niğde Aladağlar'da yönlerini kaybedip dağın dik yamacında mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Emli Vadisi Kale Tepe mevkisinde meydana geldi. Aladağlar Emli Vadisi Kale Tepe mevkisinde yürüyüşe çıkan 4 kişi, 2170 rakımda bulunan dağın dik yamacında yönlerini kaybederek mahsur kaldı. Kendi çabaları ile yönlerini bulamayan Yasin S. (29), Pembe Buse S. (29), İrfan B. (60) ve Seher K. (32) durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye JAK Timi, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 kişiye ulaşarak bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların sağlık problemi olmadığı öğrenildi.

İzinsiz dağcılık faaliyetine ceza

4 kişinin bildirimde bulunmadan dağcılık faaliyeti yaptığını tespit eden ekipler, şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereği kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplamda 8 bin 208 TL idari para cezası uyguladı. - NİĞDE