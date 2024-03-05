New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu

ABD'de, New York'un Long Island bölgesinde okula yürüyen bir kız çocuğu, yol kenarında kopmuş bir kol buldu. Yetkililer, bölgede arama yapan polis ekiplerinin yakınlarda başka bir kol ve cesetsiz bir bacak daha bulduğunu söyledi. Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OLAY YERİNİN YAKININDA BAŞKA İNSAN UZUVLARI DA BULUNDU

Akıllara durgunluk veren oalyda, Suffolk İlçe Polisi, bir kızın, Southards Gölet Parkı yakınındaki yol üzerinde kopmuş bir kol görerek babasını aradığını, babasının da 911'i aradığını ifade etti. Olay yerine getirilen polis köpeği, kolun bulunduğu yere yakın bir mesafede bir kol daha buldu ve parkın ilerleyen kısımlarında bir yaprak yığınının içinde kopmuş bir bacak da ortaya çıkarıldı. Detaylı inceleme yapan polis, iki kolun bir erkeğe ait olduğunu tespit etti

BÖLGE SAKİNLERİ YAŞANAN OLAYDAN TEDİRGİN

Yetkililer, olayın cinayet olarak değerlendirildiğini açıkladı. Çevreye uyarı bantları asıldı. Bölgede yaşayan Nicole Bonsignore, "Çok korkutucu. Eve çok yakın. Bütün çocuklarım burada okula gidiyor" ifadelerini kullandı.

Babylon Okul Bölgesi müfettişi, "Öğrencilerimizin güvenliği ve ruh sağlığı bir numaralı önceliğimizdir ve bu olayın öğrencilerimiz arasında, özellikle de bu durumdan doğrudan etkilenen öğrencimiz için aşırı kaygıya neden olduğunu biliyoruz. Rahatsız edici keşfini bina yönetimimize ve kolluk kuvvetlerine bildirme konusundaki gayretlerinden dolayı öğrencimizi alkışlıyoruz" dedi.