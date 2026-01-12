Haberler

New York'ta binlerce kişiden ICE'a tepki yürüyüşü
ABD'de Minneapolis kentinde bir kadının öldürülmesine tepki olarak New York'ta binlerce kişi ICE karşıtı gösteri düzenledi. Gösterilerde federal göçmenlik politikalarına karşı sloganlar atıldı ve pek çok pankart taşındı.

ABD'nin New York şehrinde binlerce kişi, bir ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanının Minneapolis kentinde Renee Nicole Good adlı kadını öldürmesine tepki olarak sokaklara dökülürken, "ICE burada istenmiyor" sloganları attı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının Çarşamba günü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Renee Nicole Good adlı kadını öldürmesinin ardından ülke genelinde tepkiler büyüyor. New York şehrinde binlerce kişi federal göçmenlik politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. ABD'nin en kalabalık şehrinde binlerce ICE karşıtı gösterici, Manhattan'ın beşinci caddesinde toplanarak federal göçmenlik yetkililerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan pankartlar taşıdı.

ICE karşıtı sloganlar atıldı

"Savaş Yok, Krallara Hayır, ICE Yok" temasıyla düzenlenen mitingde göstericiler, "ICE Dışarı", "ICE = Cinayet", "Savaş istemiyoruz, Krallara hayır" yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Öfkeli kalabalık yürüyüş boyunca, "Krallara hayır, ICE burada istenmiyor, savaş yok" sloganları attı.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş boyunca kalabalık sıkı şekilde kontrol altında tutuldu. Ülke genelinde birçok eyalete yayılan protesto dalgasının New York ayağı, olaysız ve barışçıl bir biçimde sona erdi. - NEW YORK

