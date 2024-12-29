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Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım

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Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz bugün çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Eryılmaz "Narin davasında sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın sakladıkları şey katil değildi. Onlar aslında cinayetin sebebini sakladılar. Bilinmesini istemedikleri şey Narin'in neden katledildiğiydi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken cinayettense beraat etti.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN İLGİNÇ MESAJLAR

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın bugün X hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Eryılmaz paylaşımında "Sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın sakladıkları şey 'katil' değildi. Onlar aslında 'cinayetin sebebi'ni sakladılar. Bilinmesini istemedikleri şey Narin'in neden katledildiğiydi" ifadelerini kullandı.

2 SAAT SONRA BİR MESAJ DAHA

Eryılmaz bu mesajından yaklaşık 2 saat sonra bir paylaşım daha yaparak "Nevzat Bahtiyar iştirak halinde cinayetten beraat ederek delilleri gizlemek ve yok etmekten dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

"NEVZAT SİZİN VİCDANINIZDA MÜEBBET ALMIŞ OLABİLİR"

Bu ceza size az gelebilir. Belki Nevzat sizinvicdanınızda 10 yıl, 20 yıl ya da müebbet hapis cezası almış olabilir. Sonuçta küçük bir bedeni dere kenarına gömmek canice bir eylem. Ancak kanunda bu suçun cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

"BU SEVİNCİ ÇOK GÖRENLERİN DERDİNİ İYİ ANLIYORUM"

Dolayısıyla mahkeme vicdanıyla suçlu olduğuna karar verir ancak kanunda verilmesi gereken cezayı uygular. Nevzat Bahtiyar vekili olarak elbette biz mutluyuz. Müvekkilimiz işlemediği bir suçtan, iştirak halinde kasten cinayetten beraat etti. Bu sevinci de bize çok görenlerin derdini iyi anlıyorum. Allah çarşınıza pazar versin."

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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