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Nevşehir'de dolu yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'de dolu yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Nevşehir'de 2 otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 2'si ağır 8 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu Yazıhüyük Kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, yoğun dolu yağışından dolayı yabancı plakalı tır yavaşladı. Yavaşlayan tıra ilk önce Ukraynaplakalı otomobil çarptı. Tır sürücüsü ve yoldan geçen vatandaşlar otomobildeki yaralıları tahliye ettikten sonra otomobil de duramayarak kaza yapan araca çarptı.

2 ÖLÜ, 8 YARALI

Kazada aracın içerisinde bulunan Rahime Gürışık hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 6'sı ambulanslar ile Nevşehir'deki hastanelere kaldırılırken, 3'ü de Aksaray'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emik Demir de, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri de kazanım meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZİNCİRLEME KAZAYA 3 ARAÇ KARIŞTI

Öte yandan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, önce kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu, daha sonra da Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Becel, "Niğde-Aksaray karayolunda elim bir trafik kazası yaşadık. 3 araçlı zincirleme bir kaza. Tırın dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada arkadan gelen Ukrayna plakalı bir araç tıra çarpmak suretiyle bir kaza meydana geliyor. Tır sürücüsü ve çevredekiler kaza yapan araçtakileri tahliye etmeye başlıyorlar. Tahliye gerçekleştiği esnafa yine yabancı uyruklu bir araç arkadan çarpıyor. Toplamda 3 araçlı bir kaza gerçekleşti. Şuanda Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 4 tane yaralımız var. 1 tanesi ayaktan tedavi edilip taburcu edildi. Özel hastanelerimizde 3 tane yaralımız var. Hayatını kaybeden 1 vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.

Kasaba sakinlerinden Soydan Köksal da, aynı noktada sürekli ölümlü trafik kazalarının meydana geldiğini söyleyerek, yetkililerin önlemi almasını istedi.

Nevşehir haberi: Nevşehir'de dolu yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 yaralı

Nevşehir haberi: Nevşehir'de dolu yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 yaralı

Nevşehir haberi: Nevşehir'de dolu yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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