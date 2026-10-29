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Nevşehir Göreme'de çöken peribacasında ilk bilgiye göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir Göreme'de çöken peribacasında ilk bilgiye göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Nevşehir Göreme'de çöken peribacasında ilk bilgiye göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacalarından biri çöktü. Vali Hüseyin Kök, ilk bilgilere göre 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın yaralandığını açıkladı; kayalar altında kalan cenazelere ulaşma çalışması sürüyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde çöken peribacası havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken Vali Hüseyin Kök, burada yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Kayaların altında kalan cenazelere ulaşma çalışması devam ederken, bölge dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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