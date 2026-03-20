Nevşehir'de zincirleme kaza: Ölü sayısı 3'e yükseldi, 6 yaralı

Nevşehir'de bir trafik kazasında baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Olayın oluşumu hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, 1'si ağır 6 kişinin tedavisi sürüyor. Kazada baba ve 2 oğlu hayatını kaybederken anne ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ailenin bayram tatili için Ankara'dan Nevşehir'e geldikleri öğrenildi.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl karayolu Karapınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç.'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş yönetimindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan Hasan S. idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Gültekin Cingitaş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki oğlu Aras Cingitaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Kayra Cingitaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 6 kişinin tedavisi kentteki hastanelerde sürerken, kazada ağır yaralanan annenin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
