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Nevşehir'de Yurtiçi Kargo Firmasına Ait Araçta Yakalanan Göçmenlerin Sürücüsü Tutuklandı

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Nevşehir'de Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde 2 düzensiz göçmen yakalanmasının ardından gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Nevşehir'de Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde 2 düzensiz göçmen yakalanmasının ardından gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Kayseri'den hareket edecek Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve şahısların İstanbul'a gidecekleri bilgisi alındı. Ekiplerce; Avanos ilçesine bağlı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda kargo aracı durdurularak yapılan kontrollerde araç içerisinde Suriye uyruklu A.B. (19) ile V.S. (30) yakalandı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü E.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yurtiçi Kargo Nevşehir Göçmen 3.Sayfa Güncel Haberler

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