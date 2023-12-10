Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki Necati Battal evinde ölü bulundu.

Olay Cevher Dudayev Mahallesi Nisa Sitesinde bulunan Nisa Apartmanı A blok kat 5 de yaşandı. Evinde yalnız yaşayan Necati Battal'ın komşuları, banyoda açık kalan musluk nedeniyle alt kat komşularına su damlaması nedeniyle yakınlarına haber verdi. Yakınları telefonla ulaşamayınca durumu Polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri evden su geldiğini belirledi. Çalınan kapıya da cevap alamayan polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiklerinde Necati Battal'ın cansız bedeni ile karşılaştı. 112 ekiplerinin ilk yaptığı incelemede Necati Battalın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan adli incelemede 60 yaşındaki Necati Battal'ın doğal yolla öldüğü belirlendi. Necati Battal'ın cansız bedeni defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.