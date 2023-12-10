Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki Necati Battal'ın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, komşularının ihbarı üzerine eve girdiğinde Battal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Battal'ın doğal yolla hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki Necati Battal evinde ölü bulundu.

Olay Cevher Dudayev Mahallesi Nisa Sitesinde bulunan Nisa Apartmanı A blok kat 5 de yaşandı. Evinde yalnız yaşayan Necati Battal'ın komşuları, banyoda açık kalan musluk nedeniyle alt kat komşularına su damlaması nedeniyle yakınlarına haber verdi. Yakınları telefonla ulaşamayınca durumu Polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri evden su geldiğini belirledi. Çalınan kapıya da cevap alamayan polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiklerinde Necati Battal'ın cansız bedeni ile karşılaştı. 112 ekiplerinin ilk yaptığı incelemede Necati Battalın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan adli incelemede 60 yaşındaki Necati Battal'ın doğal yolla öldüğü belirlendi. Necati Battal'ın cansız bedeni defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Olaylar 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title