Nevşehir'de Yabancı Şahıslar Arasında Kavga: İki Yaralı

Nevşehir'de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Yabancı uyruklu saldırgan da sahte kimlikle yakalandı.

Olay, Karasoku Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Salih El Molla Halef isimli şahıs, caddede bulunan ve yabancı uyruklu Abdullrahman H. ve damadı Abdulvedud H.'nin işlettiği dükkana girdi. Burada selam almama nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya döndü. Yabancı uyruklu Salih El Molla Halef isimli şahıs yanında bulundurduğu bıçakla yabancı uyruklu dükkan sahibini ve damadını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Dükkandan gelen kavga seslerini duyan vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaranan 2 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alırken, polis ekipleri de kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını takip eden polis ekipleri kaçan şüpheliyi Avanos ilçesindeki ikametinde yakaladı. Şahsın üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın ayrıca İstanbul'da karıştığı kasten yaralanma olayından da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. - NEVŞEHİR