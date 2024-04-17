Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 57 Gözaltı

Nevşehir'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik helikopter destekli operasyon yapıldı. Yapılan Narko-Çelik operasyonunda 57 şahıs gözaltına alındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda 59 şahsa yönelik 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Nevşehir Merkez ilçe başta olmak üzere Avanos, Ürgüp, Acıgöl ve Kozaklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 2 şahsın da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

240 polisin katıldığı operasyonlarda, 1 helikopter, 2 İHA, 1 Operasyon Timi ve 4 detektör köpeği de görev aldı.

Yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve madde yapımında kullanılan aparatlar ile birlikte, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 27 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - NEVŞEHİR