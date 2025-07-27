Nevşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

Kaza, Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan M.T. idaresindeki 50 KA 268 plakalı otomobil, işaret vermeden şerit değiştirmek isteyince aynı istikamette seyreden B.K. yönetimindeki 50 AFK 703 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan eşi B.K. yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile aynı motorda bulunan eşi B.K. ve otomobil sürücüsü M.T. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR