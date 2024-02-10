Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Nevşehir çevre yolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı, Nar kasabası yol ayrımında meydana geldi.

50 AAZ 918 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü Serhat S direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil daha sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan araç sürücüsü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.