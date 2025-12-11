Haberler

Nevşehir'de dron ile trafik denetimleri artırıldı

Güncelleme:
Nevşehir'de trafik birimleri, vatandaşların güvenli ve konforlu seyahatlerini sağlamak için denetimlerini artırdı. Dron destekli denetimlerle ihlaller tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

Nevşehir'de trafik birimleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla il genelinde denetimlerini artırdı.

Araç yoğunluğunun yaşandığı yol güzergahları, kavşaklar ve trafik ışıklarının bulunduğu kritik noktalarda alınan tedbirlerin yanı sıra, dron destekli denetimler de etkin bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Havadan yapılan denetimlerde özellikle sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları, emniyet şeridi ihlali, takip mesafesi, kırmızı ışık ihlali ve diğer kural dışı davranışlar tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor. Yetkililer, denetimlerin hem trafik akışını düzenlemek hem de olabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Trafik ekipleri, vatandaşların kurallara uyarak can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan seyahat etmeleri konusunda uyarılarını yinelerken, denetimlerin yoğunluk yaşanan dönemlerde artırılarak devam edeceğini ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


