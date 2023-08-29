Nevşehir'de Tartışan Çift Tüfekle Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde bir çift arasında çıkan tartışma sonucunda koca eşini tüfekle vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nevşehir'de tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren şahıs, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle Ali İ. (67) ile eşi Uygun İ. (64) arasında iddiaya göre tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası Uygun İ. evden kaçmaya çalışırken Ali İ. tüfekle eşine ateş etti. Daha sonra inşaat işçisi olduğu öğrenilen Ali İ., evinin bahçesinde aynı tüfekle kendisine ateş etti. Olayı gören komşular tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ali ve Uygun İ.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR