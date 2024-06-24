Nevşehir'de tamir edilen araç alevlere teslim oldu

Nevşehir'de araç sürücüsün "İki gün önce tamir ettirdim" dediği aracı alevlere teslim oldu.

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Şaban Süzer'in kullandığı 50 ADP 725 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, çevre yolunda ilerlerken bir anda alev aldı. Olay anında oradan geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü Şaban Süzer olayı anlatarak, "Aracımı iki gün önce tamire getirmiştim. Aracımdan bugün koku gelmeye başladı. Enjektörlerinden mazot kaçırıyordu. Ben de ustamı aradım. O da başka bir ustaya yönlendirdi. Ben de sanayiye giderken aracım burada alev aldı" şeklinde konuştu.

Kullanılamaz hale gelen araç da çekici ile kaldırıldı. - NEVŞEHİR