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Nevşehir'de takla atan araç istasyon çıkışındaki araca çarptı, sürücü alkollü çıktı

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Nevşehir'de takla atan araç istasyon çıkışındaki araca çarptı, sürücü alkollü çıktı
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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak akaryakıt istasyonundan çıkmaya hazırlanan otomobile çarptı. Kazayı iki sürücü de yara almadan atlatırken, polis kontrolünde takla atan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de kontrolden çıkarak takla atan otomobil, yol kenarında bekleyen başka bir otomobile çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsünün 1,74 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kayseri-Avanos kara yolu Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 74 AT 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkmaya hazırlanan H.S. yönetimindeki 41 FDG 49 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde her iki sürücünün de kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Sağlık ekipler olay yerinden ayrılırken, polis tarafından yapılan alkol kontrolünde M.D.'nin 1,73 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı. Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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