Nevşehir'de Sosyal Medya İçin Araç Çarpma Videosu Çekerken Gerçekten Araç Çarptı

Nevşehir'de sosyal medyada yayınlamak için araç çarpma videosu çeken gence, gerçekten araç çarptı.

Nevşehir'de sosyal medya içerik üreticisi üç genç; sosyal medya hesaplarında yayınlamak üzere araç çarpma videosu çekmek istedi. Gençlerden birisi direksiyona, biri kameranın başına, bir diğeri de yol kenarına geçti. Kurgu gereği gençlerden birisi gelen aracın önüne atlayarak yaralanma numarası yapıp sürücüden para isteyecekti. Tam aracın önüne atladığında araç gerçekten çaptı.

"Zamanlama hatası yaptık"

Gelen araçların önüne atlayan gencin ayağı bir anda kaldırım taşına takılınca gelen arabanın önüne düştü. Sürücü de zamanlama hatası yapınca video çektirmek isteyen gence araç gerçekten çaptı. Olayı anlatan Hasan Çavdar, "Sosyal medyaya içerik üretirken yanlışlıkla ayağım takılarak aracın önüne düştüm. Araç da biraz erken geldi. O anda araç bana çarptı. Videoyu kesmemek için çekime devam ettik. Küçük sıyrıklar ile kazayı atlattık. Çok şükür tedavi edilecek bir durumum yok. Araç çarpınca biraz korktum ve heyecanlandım" dedi. - NEVŞEHİR