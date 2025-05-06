Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Nevşehir'de Sosyal Medya İçin Araç Çarpma Videosu Çekerken Gerçekten Araç Çarptı

Nevşehir'de Sosyal Medya İçin Araç Çarpma Videosu Çekerken Gerçekten Araç Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de sosyal medya içerik üreticisi gençlerin çekim yaptığı sırada birine gerçekten araç çarptı. Olay, kurgu gereği yaralanma numarası yapmak isteyen gencin ayağının kayması sonucunda gerçekleşti. Sürücü zamanlama hatası yapınca kaza meydana geldi.

Nevşehir'de sosyal medyada yayınlamak için araç çarpma videosu çeken gence, gerçekten araç çarptı.

Nevşehir'de sosyal medya içerik üreticisi üç genç; sosyal medya hesaplarında yayınlamak üzere araç çarpma videosu çekmek istedi. Gençlerden birisi direksiyona, biri kameranın başına, bir diğeri de yol kenarına geçti. Kurgu gereği gençlerden birisi gelen aracın önüne atlayarak yaralanma numarası yapıp sürücüden para isteyecekti. Tam aracın önüne atladığında araç gerçekten çaptı.

"Zamanlama hatası yaptık"

Gelen araçların önüne atlayan gencin ayağı bir anda kaldırım taşına takılınca gelen arabanın önüne düştü. Sürücü de zamanlama hatası yapınca video çektirmek isteyen gence araç gerçekten çaptı. Olayı anlatan Hasan Çavdar, "Sosyal medyaya içerik üretirken yanlışlıkla ayağım takılarak aracın önüne düştüm. Araç da biraz erken geldi. O anda araç bana çarptı. Videoyu kesmemek için çekime devam ettik. Küçük sıyrıklar ile kazayı atlattık. Çok şükür tedavi edilecek bir durumum yok. Araç çarpınca biraz korktum ve heyecanlandım" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.