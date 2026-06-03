Nevşehir'de silahlı çatışma sonrası kaçan şüpheliler film gibi operasyonla yakalandı

Nevşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından kaçan şüpheliler, polisiye filmleri aratmayan operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerden biri AVM otoparkında bir aracın altında saklanırken, diğer şüpheli ise Batman'a gitmek üzere bindiği yolcu otobüsünün Kayseri'de durdurulmasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün durumundan şüphelendikleri 34 NCR 830 plakalı otomobili takibe aldı. Göre beldesi girişinde durdurulan araçta bulunan Fırat S. (27) ve Murat D.'nin üst ve araç aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şahıslar polise verdikleri ifadede İstanbul'dan Nevşehir'e arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla geldiklerini söyledi.

Olaydan bir gün sonra, Lise Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, daha önce takibe alınan 34 NCR 830 plakalı aracın terk edilmiş ve çalışır vaziyette olduğunu tespit etti.

Bölgede bulunan Metin K. (44) ile görüşen ekipler, şahsın iki kişinin araçtan inerek kendisine tabancayla ateş ettiğini, kendisinin de silahla karşılık verdiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden İlhan Ç.'nin (23) bir AVM yakınındaki akaryakıt istasyonunda görüldüğünü belirledi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli koşarak AVM otoparkına kaçtı. Polis ekipleri otoparkta geniş çaplı aram yaparken, otoparktan çıkan araçlar da tek tek kontrol edildi. AVM otoparkında yapılan detaylı aramada İlhan Ç., bir aracın altına gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmada olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi.

Polis ekipleri, olayın diğer şüphelisi Fırat S.'nin ise yolcu otobüsü ile Batman'a gitmek üzere yola çıktığını tespit etti. Bunun üzerine Kayseri'de durdurulan otobüste yapılan çalışma sonucu Fırat S. gözaltına alınarak Nevşehir'e getirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Metin K., Fırat S. ve İlhan Ç. gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı