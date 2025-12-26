Haberler

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından 3 ilde operasyon: 4 gözaltı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, rüşvet ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçları işleyen 4 kişiye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 cep telefonu ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Rüşvet ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 4 kişiye yönelik 3 ilde operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando, JASAT Timleri ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı personelince; Derinkuyu Özlüce köyü, Esentepe Mahallesi ve Nevşehir il merkezinde 'Rüşvet ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edilen 4 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Şüphelilerin Nevşehir, İstanbul ve Karabük'teki 7 farklı adreste, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmaya başlanılmış olup Ç.Ç., N.E., Y.K. ve F.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada; "Halkımızın huzur ve güveni için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmektedir" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
