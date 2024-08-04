Nevşehir'de Polis Kontrol Noktasından Kaçmaya Çalışan Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de polis kontrol noktasını gördükten sonra araçtan atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Hacıbektaş şenliklerine katılmak için Nevşehir'e gelen M.K., ilçe girişindeki polis kontrol noktasını görünce araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan M.K.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede M.K.'nin aranması olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR