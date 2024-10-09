Nevşehir'de Park Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu

Nevşehir'de park halindeyken bir anda yanmaya başlan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay merkez ilçeye bağlı Göreme kasabasında meydana geldi. Park halindeki 50 ADT 819 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR