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Nevşehir'de Park Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu

Nevşehir'de Park Halindeki Araç Yanarak Kül Oldu
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Nevşehir'in Göreme kasabasında park halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de park halindeyken bir anda yanmaya başlan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay merkez ilçeye bağlı Göreme kasabasında meydana geldi. Park halindeki 50 ADT 819 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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