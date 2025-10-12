Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, kazadan yarım saat sonra yaralı olduklarını belirterek sağlık ekibi talebinde bulundu.

Kaza, 350 Evler Mahallesi Niğde Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 50 ADU 161 plakalı otomobil ile M.K.'nin kullandığı 51 AAK 713 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri kazada yaralanan olmadığını beyan etmeleri üzerine polis ekipleri kazayı maddi hasarlı kaza olarak değerlendirdi.

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralı olduklarını beyan ederek sağlık ekibi talebinde bulundu. Kaza yerine ikinci kez sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR