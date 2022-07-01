Nevşehir'de organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Nevşehir'de organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin ve faaliyetlerinin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; eş zamanlı ve planlı operasyon çerçevesinde 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 6 adet tabanca ve tabancalara ait 400 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 60 adet av fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa