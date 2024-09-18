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Nevşehir'de Narkotik Operasyonu: 48 Gözaltı

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Nevşehir'de, şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın isminin verildiği narkotik operasyonunda 51 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 48 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 kilo 713 gram uyuşturucu madde, 630 gram esrar, 85 kök kenevir, 6 ruhsatsız tabanca ve 300 bin lira para ele geçirildi.

Nevşehir'de düzenlenen ve Kastamonu'da Şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adının verildiği narkotik operasyonunda 50 şahsa ait 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 48 şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 220 personel ve 2 detektör köpeğin katıldığı operasyonlarda 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kastamonu'da Şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adının verildiği Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 30'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 18 şahın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Firari olan 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda 1 kilo 713 gram değişik türlerde uyuşturucu madde, 630 gram esrar, 85 kök kenevir ile birlikte 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 bin lira ele geçirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Ahmet Şahan Operasyon Güvenlik Narkotik 3-sayfa Kenevir Hukuk Polis

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