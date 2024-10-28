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Nevşehir'de Kuaför, Küçük Kız Çocuklarına Cinsel İstismardan Tutuklandı

Nevşehir'de Kuaför, Küçük Kız Çocuklarına Cinsel İstismardan Tutuklandı
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15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir bayan kuaför, staj için gelen küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Olayın ortaya çıkması ailelerin suç duyurusu ile mümkün oldu.

Nevşehir'de bir bayan kuaför, küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismar suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay 15 Temmuz Mahallesinde bulunan S.D.'ye ait bir bayan kuaföründe gerçekleşti. Bayan Kuaförlüğü yapan S.D. çeşitli zamanlarda işyerine staj için gelen küçük yaştaki öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Çocuklardan birinin olayı ailesine anlatması üzerine, aile suç duyurusunda bulundu. Şikayeti değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bayan Kuaförü S.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda S.D.'nin çeşitli zamanlarda iş yerine staj için gelen 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.D. tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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